Сбер содействует развитию молочного животноводства в Тамбовской области

Молочно-товарный комплекс «Молочная ферма «Жупиков» в партнёрстве с Тамбовским отделением Сбербанка успешно реализует программу развития молочного животноводства в регионе. Более пяти лет подряд компания является самым крупным производителем молока на территории Тамбовской области, как в валовом производстве, так и по продуктивности на одну корову.

Начав несколько лет назад с завоза в регион трёх сотен датских племенных нетелей голштино-фризской породы, ферма к сегодняшнему дню обеспечивает суточное производство в объёме свыше 33 тонн молока, а дойное стадо превысило тысячу голов.

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На протяжении всего периода работы предприятие ставит основной задачей высокую экономическую эффективность в своей деятельности и планомерном развитии бизнеса. Так в 2019 году пахотные угодья составляли 3 274 га, а в 2020 выросли до 4 042 га, что позволяет полностью обеспечивать коров и молодняк кормами собственного производства высокого качества. Приобретение новых земельных участков планируется продолжить, для чего привлекаются кредитные ресурсы Сбера.

По итогам 2020 года выручка нашего предприятия составила 476,01 млн рублей, а чистая прибыль превысила 67 млн рублей. В аграрном комплексе Тамбовской области молочная ферма «Жупиков» является значимым налогоплательщиком. Что важно, мы обеспечиваем занятость сотни специалистов при достойном уровне зарплаты с полным социальным пакетом

Константин Толстошеин

Генеральный директор молочно-товарного комплекса «Молочная ферма «Жупиков»

Для снижения затрат предприятия, в конце прошлого года было решено возвести комплекс по хранению, обработке и сушки зерна, производительностью 27 тонн в час. В апреле 2021 года Сбером на эти цели был выдан кредит. Расчёты показывают, что ввод нового комплекса даёт ощутимый экономический эффект для организации, позволяет сократить себестоимость продукции растениеводства, что положительно влияет на снижение издержек в производстве молока, тем самым создаются дополнительные условия обеспечения населения области качественным продуктом по доступной цене.

В нашем аграрно-промышленном регионе развитие молочного животноводства является значимым и приоритетным делом. Сотрудничество с молочно-товарным комплексом «Молочная ферма «Жупиков» вселяет надежду на то, что задача обеспечения жителей области молочной продукцией и дальше будет успешно решаться

Василий Багрецов