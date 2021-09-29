РЖД позволит пассажирам оплачивать билеты взглядом

Российские железные дороги анонсировали ввод новой биометрической системы оплаты проезда. Пилотный проект реализуется совместно со Сбербанком России и уже начал обкатываться в бизнес-зале Ленинградского вокзала Москвы. Соответствующее сообщение опубликовано 29 сентября в телеграм-канале РЖД.
Сервису компания дала говорящее название «Оплата одним взглядом». «Для его использования необходимо выбрать на терминале биометрический способ оплаты, затем встать напротив планшета, который автоматически определит лицо клиента Сбера и мгновенно проведет транзакцию», – говорится в сообщении РЖД.
При этом воспользоваться нововведением смогут только клиенты банка, которые подключили соответствующую функцию в мобильном приложении финансовой организации.
В РЖД отметили, что пассажиры по-прежнему могут выбрать и традиционные варианты покупки билета. В свою очередь, о возможности введения нового сервиса на других вокзалах РФ в РЖД решат по истечении тестового периода.
Ранее подобную систему запустили в аэропорту Шереметьево. Минтранс оценил инициативу и пообещал, что биометрия будет использоваться при оплате проезда во всех видах общественного транспорта. Реализовать проект намечено к 2024 году, однако в РЖД решили заранее подготовиться к внедрению высоких технологий.