РЖД позволит пассажирам оплачивать билеты взглядом

Российские железные дороги анонсировали ввод новой биометрической системы оплаты проезда. Пилотный проект реализуется совместно со Сбербанком России и уже начал обкатываться в бизнес-зале Ленинградского вокзала Москвы. Соответствующее сообщение опубликовано 29 сентября в телеграм-канале РЖД.

Фото: TourDom TourDom

Сервису компания дала говорящее название «Оплата одним взглядом». «Для его использования необходимо выбрать на терминале биометрический способ оплаты, затем встать напротив планшета, который автоматически определит лицо клиента Сбера и мгновенно проведет транзакцию», – говорится в сообщении РЖД.

При этом воспользоваться нововведением смогут только клиенты банка, которые подключили соответствующую функцию в мобильном приложении финансовой организации.

В РЖД отметили, что пассажиры по-прежнему могут выбрать и традиционные варианты покупки билета. В свою очередь, о возможности введения нового сервиса на других вокзалах РФ в РЖД решат по истечении тестового периода.