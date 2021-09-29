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Сбербанк вручит подарки клиентам, прошедшим онлайн‑перепись населения

РИАМО
57 минут назад

Сбербанк подготовил подарки для пользователей, которые прошли Всероссийскую перепись населения через портал госуслуг, заявил вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин.«Сбербанк принял принципиальное решение поддержать перепись. Мы выдаем переписчикам зарплатные карты со специальным дизайном, страхуем переписчиков. Тем, кто пройдет перепись онлайн, Сбербанк предлагает подарки от компаний, входящих в экосистему», – сказал Чачин. Он отметил, что в акции приняли участие более десяти компаний, в том числе сервисы доставки.«Всем прошедшим перепись станет доступна подписка на Сбербанк-Прайм на 3 месяца за 1 рубль. Экономия может достичь 18 тыс. рублей», – добавил Чачин.По его словам, для получения подарков нужно будет ввести полученный после переписи цифровой код в Сбер ID. Подарки будут доступны до 31 декабря. «Всю полноту подарков не хотим пока раскрывать. Хочется, чтобы осталась интрига», – заключил Чачин.Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на портале госуслуг. Предварительные итоги предстоящей переписи населения подведут в апреле 2022 года. Окончательные итоги обнародуют в четвертом квартале 2022 года.

Сбербанк вручит подарки клиентам, прошедшим онлайн‑перепись населения
Фото: РИАМОРИАМО
Компании,Сбербанк России,
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