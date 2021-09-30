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Ракову на время следствия заменит один из сотрудников банка

ТАССиещё 2
1 час назад

Один из сотрудников Сбербанка временно заменит вице-президента Марину Ракову пока идет следствие, сообщила пресс-служба банка.

Ракову на время следствия заменит один из сотрудников банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На время проведения следствия один из сотрудников "Сбера" будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой", - отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Ракову допрашивали по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Это дело может быть связано с ее работой в Министерстве просвещения РФ.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее собственной просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".

Компании,Марина Ракова,Михаил Мишустин,Герман Греф,Сбербанк России,МВД,ИТАР-ТАСС,
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