Платформа SberUnity позволит стартапам искать инвесторов бесплатно

Сбер представил первую открытую платформу для участников венчурного рынка в России

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Сбер запустил первую открытую платформу для участников венчурного рынка в России. Она называется SberUnity. На площадке можно напрямую общаться стартапам, венчурным инвесторам и крупным технологическим компаниям.

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Стартапы размещают информацию о себе на SberUnity бесплатно. Поиск на платформе можно настраивать так, как удобно пользователю, настроив разные фильтры, например, по стадии зрелости, по индустрии, по технологии, по размеру команды, по степени готовности продукта.

Для стартапов, которые стали резидентами SberUnity, доступен целый ряд сервисов экосистемы Сбера и партнеров, помогающих в развитии и операционном сопровождении. Уже представлено 40 таких сервисов: гранты на облачные сервисы SberCloud, бесплатный запуск контактного центра, сниженные ставки по эквайрингу, различные образовательные программы. Первой тысяче стартапов, зарегистрировавшихся на платформе SberUnity, венчурный фонда 500 Global впервые в России предоставляет бесплатные онлайн-воркшопы. Им будут доступны и образовательные вебинары других венчурных инвесторов Кремниевой долины.

«Наша главная цель — сделать из SberUnity привычное место встреч всех игроков венчурного рынка и реально работающий инструмент для взаимодействия стартапов и инвесторов», — сказала управляющий директор и руководитель стартап-экосистемы Сбера Наталья Магидей.

На Западе довольно много подобных платформ, например, Crunchbase или Product Hunt, но ни одна из них не фокусируется на России. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис отметил, что SberUnity превосходит иностранные платформы по целому ряду дополнительных функциональных возможностей, интересных участникам венчурного рынка.

Планируется также добавить на SberUnity сервисы для эдвайзеров — отраслевых экспертов, менторов, трекеров, бизнес-инкубаторов и технопарков, других институтов развития, а также инструмент для поиска инвестиционного раунда. SberUnity отличается и тем, что базы стартапов и инвесторов будут постоянно пополняться, мониториться и актуализироваться. Стартапы будут мотивировать поддерживать актуальность данных скидками на сервисы Сбербанка и партнеров, приглашениями на закрытые встречи с инвесторами.

«Нам интересная платформа SberUnity, поскольку она расширяет пространство видимых проектов», — отметил основатель и генеральный партнер RTP Леонид Богуславский.

По его словам, все чаще инвестору приходится продавать себя стартапу, поскольку на рынке очень большая конкуренция за перспективные проекты.

Годовая подписка на SberUnity обойдется корпоративным клиентам в 1,2 миллиона рублей, венчурным фондам — в 120 тысяч рублей в год, бизнес-ангелам — в 60 тысяч в год.

«Для Сбера поддержка технологического предпринимательства, поддержка российского венчурного рынка является не только частью нашей бизнес-модели, но и частью нашей социальной миссии. По мере того, как технологическое предпринимательство будет прогрессировать, экономика и жизнь людей в стране будут улучшаться. Надеюсь, что платформа SberUnity поможет вывести венчурный рынок России на совершенно новый уровень», — отметил Лев Хасис.

Уже сейчас на платформе размещено более 100 заявок на технологии от Сбера, «Северстали», Unilever, Группы НЛМК, IBM, «Сибура», NVidia, Билайна, «МегаФона», «Магнита» и других компаний. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.

«Назрела потребность в платформе федерального масштаба, где инвестор может разместить свой запрос на поиск решения действительно на большую аудиторию. Мы рассчитываем, что SberUnity станет дополнительным инструментом и для скаутинга, и для расширения воронки стартапов, и для акселерации, и для пилотирования», — отметил генеральный директор «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев.