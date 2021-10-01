Авиакомпании изменят порядок возврата денег за билеты

Несколько крупных авиакомпаний Европы намерены выплачивать компенсацию клиентам в случае отмены рейсов в течение семи дней, следует из сообщения Еврокомиссии.

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Такое обязательство взяли на себя 16 крупных авиаперевозчиков после диалога с Комиссией и национальными органами по защите прав потребителей. Отмечается, что будут своевременно возмещаться пассажирам расходы в случае отмены рейсов.

Клиентов авиакомпаний станут уведомлять о разных вариантах компенсаций. Пассажирам будут выдавать ваучер, если они сами выберут такую опцию. Еврокомиссия уточняет, что клиенты, которые забронировали билет через посредника и испытывают трудности с получением возмещения, смогут обратиться в авиакомпанию, чтобы напрямую запросить компенсацию.

Порядок возврата денег изменили такие крупные перевозчики, как Aegean Airlines, Air France, Alitalia, British Airways, KLM, Ryanair и другие авиакомпании.

Как сообщалось ранее, российский авиаперевозчик «Аэрофлот» договорился с компанией «Газпром нефть» развивать производство и применение устойчивого авиационного топлива.