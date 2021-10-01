В "Газпроме" объяснили снижение потока по газопроводу "Ямал - Европа"

В "Газпроме" сообщили, что транзит газа по газопроводу "Ямал-Европа" осуществляется на основании заявок потребителей, а также согласно действующим контрактным обязательствам. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе компании.

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"Исходя из этих заявок, а также из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, компания бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях", - уточнили в "Газпроме".

По данным германского газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" в пятницу, 1 октября, сократилась почти в три раза.

При этом в "Газпроме" сообщили, что выполняют все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу "Ямал-Европа" временное и связано с заявками одного из клиентов компании. Газопровод "Ямал-Европа" может прокачивать до 33 млрд куб. м. в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км.

Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Польским участком длиной 683 км владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, которое управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 октября цена на газ в Европе поднялась до $1200 за 1 тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд.