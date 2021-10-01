СберБанк начал выдавать кредиты в банкоматах по всей России

Теперь клиенты Сбербанка могут оформить и получить потребительский кредит без обеспечения в банкоматах. Зарплатные клиенты могут получить от 30 тыс. до 5 млн рублей, а остальные категории – до 3 млн. рублей. Услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном.

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Для оформления кредита необходимо авторизоваться по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Затем нужно указать сумму и срок, проверить правильность паспортных данных, адрес, указать контактный номер телефона и ознакомиться с предварительными условиями. После всех процедур необходимо подтвердить заявку ПИН-кодом карты. Затем заявка отправляется на рассмотрение.

Срок принятия решения по кредиту составляет от двух минут. В случае положительного решения кредит можно получить в течение 30 дней.

«Сбер расширяет возможности доступа к финансовым услугам во всех регионах страны. Процедура оформления кредита максимально упрощена и занимает всего несколько минут.