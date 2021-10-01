СберБанк начал выдавать кредиты в банкоматах по всей России

Теперь клиенты Сбербанка могут оформить и получить потребительский кредит без обеспечения в банкоматах. Зарплатные клиенты могут получить от 30 тыс. до 5 млн рублей, а остальные категории – до 3 млн. рублей. Услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном.
Для оформления кредита необходимо авторизоваться по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Затем нужно указать сумму и срок, проверить правильность паспортных данных, адрес, указать контактный номер телефона и ознакомиться с предварительными условиями. После всех процедур необходимо подтвердить заявку ПИН-кодом карты. Затем заявка отправляется на рассмотрение.
Срок принятия решения по кредиту составляет от двух минут. В случае положительного решения кредит можно получить в течение 30 дней.
«Сбер расширяет возможности доступа к финансовым услугам во всех регионах страны. Процедура оформления кредита максимально упрощена и занимает всего несколько минут.
Возможность получить кредит через банкомат особенно удобна тем, кто живет вдали от наших офисов или не является активным пользователем гаджетов. Мы также видим хорошие перспективы этого продукта для жителей сельской местности и небольших городов», — сказал заместитель председателя правления СберБанка Сергей Мальцев.