Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку трубопровода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», - говорится в сообщении.

На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы.

О завершении строительства «Северного потока – 2» было объявлено 10 сентября. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что госкорпорация планирует запустить топливо по магистрали в этом отопительном сезоне.

Объемы поставок в 2021 году могут составить около 5,6 миллиарда кубометров.