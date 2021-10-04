Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку трубопровода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», - говорится в сообщении.
На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы.
О завершении строительства «Северного потока – 2» было объявлено 10 сентября. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что госкорпорация планирует запустить топливо по магистрали в этом отопительном сезоне.
Объемы поставок в 2021 году могут составить около 5,6 миллиарда кубометров.
Ранее в Кремле сообщили, что запуск «Северного потока – 2» идет своим чередом, однако конкретные сроки начала работы называть не стали. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможны «оперативные и менее оперативные» сценарии.