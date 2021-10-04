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Началось заполнение газом первой нитки «Северного потока - 2»

Вероника Полынина
1 час назад

Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку трубопровода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», - говорится в сообщении.

На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы.

О завершении строительства «Северного потока – 2» было объявлено 10 сентября. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что госкорпорация планирует запустить топливо по магистрали в этом отопительном сезоне.

Объемы поставок в 2021 году могут составить около 5,6 миллиарда кубометров.

В МИД оценили ход сертификации «Северного потока - 2»

Ранее в Кремле сообщили, что запуск «Северного потока – 2» идет своим чередом, однако конкретные сроки начала работы называть не стали. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможны «оперативные и менее оперативные» сценарии.

Компании,Видео,Алексей Миллер,Газпром,МИД,ИТАР-ТАСС,
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