Cамый масштабный сбой в интернете: кто понес миллиардные потери

По всему миру около 18:30 у пользователей начались сбои в доступе к Facebook, Instagram и WhatsApp. Следом за ними проблемы стали замечать в работе других соцсетей, сайтов и операторов связи.

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Согласно оценке NetBlocks, падение Facebook, Instagram и WhatsApp обошелся мировой экономике в 161 миллион долларов за один только час.

В частности, по данным Forbes, состояние Марка Цукенберга сократилось почти на семь миллиардов долларов из-за падения акций Facebook более чем на 5%. На котировки компании влияет глобальный сбой в работе соцсети.

Падение акций в США также фиксируют у таких IT-организаций, как: Amazon, Apple, Moderna, Microsoft, NVIDIA и Alphabet A.

Сбои произошли и в России. По данным Downdetector, проблемы в работе обнаружили у большинства российских провайдеров и операторов связи: «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Ростелеком», «Теле2». Кроме того, сбои в России зафиксировали «ВКонтакте», Twitch и Google.