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Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев в работе Facebook

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
50 минут назад

На фоне глобальных сбоев соцсетей и сервисов, принадлежащих Facebook Inc., основатель компании Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов, следует из данных Forbes Real-Time.

Из-за сбоя в Facebook Цукерберг потерял свыше $6 млрд
Фото: ReutersReuters

Сейчас у Цукерберга 116,1 млрд долларов (минус 5,4%). В результате Цукерберг опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира – его потеснил сооснователь Oracle Ларри Эллисон (117,8 млрд долларов).

Тем временем корреспондент New York Times Шира Френкель сообщила, что сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании – «их бейджи не открывают замки на дверях», передает РИА «Новости».

Бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс заявил, что «DNS-записи, которые указывают системам, как найти Facebook.com и Instagram.com... убрали из глобальных таблиц маршрутизации». Кребс сообщил, что это могло быть результатом внутренних системных изменений или нежелательных результатов обновления. Журналист New York Times Райан Мак рассказал, что сотрудники Facebook испытывают проблемы в работе внутренних программ, используемых для деловой коммуникации: «Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу», – передает ТАСС. Напомним, пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Компании,Брайан Кребс,Ларри Эллисон,Марк Цукерберг,Oracle,Washington Post,New York Times,Forbes,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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