Из-за сбоя в Facebook Цукерберг потерял свыше $6 млрд

Бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс заявил, что «DNS-записи, которые указывают системам, как найти Facebook.com и Instagram.com... убрали из глобальных таблиц маршрутизации». Кребс сообщил, что это могло быть результатом внутренних системных изменений или нежелательных результатов обновления. Журналист New York Times Райан Мак рассказал, что сотрудники Facebook испытывают проблемы в работе внутренних программ, используемых для деловой коммуникации: «Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу», – передает ТАСС. Напомним, пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.