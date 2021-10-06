Польша попросила НАТО вмешаться в ситуацию с Nord Stream 2

НАТО и Евросоюзу следует задуматься о противостоянии угрозам, которые может нести российский газопровод "Северный поток — 2". Соответствующее заявление во время Варшавского форума по безопасности сделал президент Польши Анджей Дуда, сообщает Polskie Radio 24.

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По мнению главы государства, Западу необходимо сделать выводы из совершенных ошибок, в том числе провал миссии в Афганистане и постройку "Северного потока — 2", который, как считает он, "является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества".

Как заявил Дуда, что речь идет не только о возможности перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или их запуск в обход Польши.

"Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов", — сказал он.

Польский лидер также отметил, в НАТО и ЕС надо "подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести "Северный поток — 2".

Ранее в сентябре уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет продлевать контракт с "Газпромом" по поставкам российского газа. "Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.