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Президент Польши попросил НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком — 2"

Газета.Ru
1 час назад

НАТО и Евросоюзу следует задуматься о противостоянии угрозам, которые может нести российский газопровод "Северный поток — 2". Соответствующее заявление во время Варшавского форума по безопасности сделал президент Польши Анджей Дуда, сообщает Polskie Radio 24.

Польша попросила НАТО вмешаться в ситуацию с Nord Stream 2
Фото: Aleksandra Szmigiel/ReutersAleksandra Szmigiel/Reuters

По мнению главы государства, Западу необходимо сделать выводы из совершенных ошибок, в том числе провал миссии в Афганистане и постройку "Северного потока — 2", который, как считает он, "является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества".

Как заявил Дуда, что речь идет не только о возможности перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или их запуск в обход Польши.

"Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов", — сказал он.

Польский лидер также отметил, в НАТО и ЕС надо "подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести "Северный поток — 2".

Ранее в сентябре уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет продлевать контракт с "Газпромом" по поставкам российского газа. "Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Компании,Петр Наимский,Анджей Дуда,НАТО,Газпром,ЕС,
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