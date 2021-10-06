К стройке на космодроме «Восточный» привлекут вакцинированных мигрантов

В ближайшее время в Россию из Узбекистана приедут 10 тысяч вакцинированных «Спутником Лайт» мигрантов, которые будут работать на инфраструктурных объектах, в том числе объектах на космодроме «Восточный», пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиту Стасишина.

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"По ввозу сюда 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана, которые будут сюда приезжать сразу уже привитые «Спутником Лайт» на территории Узбекистана. Мы расписали объем по компаниям, которые строят не только жилье, но и строят большие инфраструктурные объекты, в том числе объекты на космодроме «Восточный», - сказал Стасишин журналистам.

Он отметил, что мигрантов начнут завозить в ближайшее время. По его словам, в патенте, который они будут получать на территории РФ в течение семи дней, будет в специальных отметках указана компания, в которой они будут работать.