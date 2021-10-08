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Центробанк лишил лицензии московский Орбанк

BFM.RUиещё 6
1 час назад

Центробанк отозвал лицензию у московского акционерного общества «Объединенный резервный банк». По данным регулятора, организация нарушала банковское законодательство и требования закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Банк России в течение года неоднократно применял к банку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

ЦБ лишил лицензии московский банк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды», — говорится в заявлении ЦБ.

В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. По величине активов Орбанк занимал 289-е место в банковской системе РФ.

Компании,Экономика,Орбанк,Центральный банк России,
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