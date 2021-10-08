ЦБ лишил лицензии московский банк

Центробанк отозвал лицензию у московского акционерного общества «Объединенный резервный банк». По данным регулятора, организация нарушала банковское законодательство и требования закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Банк России в течение года неоднократно применял к банку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
«Деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды», — говорится в заявлении ЦБ.
В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. По величине активов Орбанк занимал 289-е место в банковской системе РФ.