ЦБ лишил лицензии московский банк

Центробанк отозвал лицензию у московского акционерного общества «Объединенный резервный банк». По данным регулятора, организация нарушала банковское законодательство и требования закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Банк России в течение года неоднократно применял к банку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды», — говорится в заявлении ЦБ.