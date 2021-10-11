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«Тинькофф» включен в список системно значимых банков

Лера Букина
37 минут назад

Центробанк расширил перечень системно значимых банков до 13, добавив в него АО «Тинькофф Банк». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Как отметили в ЦБ, на принятие такого решения повлияли активный рост компании, существенно превышающий среднерыночный, а также обширная клиентская база.

ЦБ включил «Тинькофф» в список системно значимых банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список системно значимых кредитных организаций также входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «Московский кредитный банк», «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, «Юникредит банк» и Совкомбанк.

На долю данных банков приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

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Председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк ранее заявил, что «Тинькофф банк» собирается запустить собственную ипотеку для всех клиентов в конце октября текущего года. Такое заявление он сделал в кулуарах международного банковского форума.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль российских банков побила рекорды в 2021 году. По данным ЦБ, с января по август текущего года кредитные учреждения страны получили чистой прибыли на 1,7 триллиона рублей. Эта сумма почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. За август российские банки сгенерировали прибыль в 244 миллиарда рублей — на 7 процентов больше показателя июля. Как отмечает регулятор, 85 процентов прибыли было получено системно значимыми финансовыми организациями России.

Компании,Тинькофф банк,Московский кредитный банк,Росбанк,Совкомбанк,Альфа-банк,Райффайзенбанк Австрия,Банк ВТБ,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Россельхозбанк,Сбербанк России,Центральный банк России,
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