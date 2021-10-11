Производители заявили о рисках подорожания пива

Союз российских пивоваров (СРП) попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России и увеличить экспортные пошлины. Это связано с ростом цен на пивоваренный солод, что может вызвать подорожание пива в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо союза.

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«В целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво просим вас ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции», – сказано в письме председателя совета союза Даниила Бримана.

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СРП отмечает, что рост цен на пивоваренный солод стал беспрецедентным. Согласно данным компаний-членов союза, сегодня его закупочная стоимость на 30-50% выше, чем в январе текущего года.

К скачку цен привели неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции, отметили в союзе. Сегодня российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и влечет за собой скачкообразный рост цен, говорится в обращении. На ситуацию влияет также уменьшение общего валового сбора ячменя в России.

Как сообщается, на 30 августа 2021 года в стране собрали 15,9 миллиона тонн ячменя, что почти на 2 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году. В союзе ожидают, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 млн тонн.

«Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ», – говорится в письме СРП.