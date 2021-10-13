Сбербанк и ПАО «Россети» заключили соглашение об информационном взаимодействии

Сбербанк и ПАО «Россети» в рамках Международного форума Российская энергетическая неделя заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Алексей Мольский.

В рамках долгосрочного сотрудничества стороны намерены взаимодействовать по следующим направлениям:

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— информационное взаимодействие при предупреждении о возникновении технологических нарушений, отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, способных привести к возникновению ЧС и повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка;

— сотрудничество по вопросам снижения рисков нарушения непрерывности банковских процессов в результате отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры.

Заключенное соглашения позволит Сбербанку своевременно получать экстренную информацию о технологических нарушениях, отклонениях от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, плановых работах, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и повлиять на бесперебойную работу ключевых объектов банка. Также это позволит снизить риски и смягчить последствия для инфраструктуры банка от технологических нарушений, отклонений от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры, повлиявших на бесперебойную работу критически важных объектов и непрерывность бизнес-процессов банка.

В свою очередь ПАО «Россети» сможет своевременно получать информацию о возникновении отклонений, нарушений, сбоев на системах электроснабжения на объектах банка, связанных с технологическими нарушениями, отклонениями от нормальных режимов в работе электросетевой инфраструктуры ПАО «Россети».

Стороны в процессе реализации соглашения намерены организовать совместные мероприятия по: сотрудничеству в части информационного взаимодействия; развитию автоматизированного информационного обмена; совершенствованию методологии аналитического обеспечения участников сторон; защите информации и выполнению требований информационной безопасности.

Это соглашение ознаменует новый этап нашего взаимодействия с Россетями. Три года назад мы заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по широкому спектру нефинансовых услуг. Новое соглашение посвящено информационному взаимодействию: оно позволит нам минимизировать риски технологических нарушений и перебоев в поставках электроэнергии и сразу же получать информацию о любых нештатных ситуациях, чтобы моментально реагировать на них

Станислав Кузнецов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Взаимодействие Группы «Россети» и Сбербанка выходит за рамки традиционного банковского обслуживания. Мы активно работаем по самому широкому спектру вопросов, включая инновационное развития, сотрудничаем при подключении к сетям энергоемких объектов банка, разработке программных продуктов. Подписанное соглашение нацелено на обеспечение высочайшего уровня надежности электроснабжения ключевых объектов Сбербанка, в том числе развивающейся IT-инфраструктуры. Мы договорились о формате информационного обмена, который позволит свести к минимуму влияния техногенных рисков на работу наших партнеров

Алексей Мольский