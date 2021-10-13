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Путин назвал преграду для запуска «Северного потока-2»

Вероника Полынина
1 час назад

Скорейшему запуску «Северного потока - 2» мешают административные барьеры, они пока не преодолены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели», передает «Интерфакс».

Путин назвал преграду для запуска «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существует разные вопросы, связанные с Третьим энергопакетом. Есть ряд деталей, административные барьеры существуют, они не преодолены. У компании "Северный поток - 2" идет дискуссия, в том числе и с немецким регулятором», - отметил президент.

По мнению Путина, если Россия сможет увеличить поставки газа в Европу в связи с запуском «Северного потока – 2», напряженность на европейском рынке газа существенно снизится, и это повлияет на цены.

Первую нитку «Северного потока – 2» заполнили газом

4 октября оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку трубопровода, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования.

О завершении строительства «Северного потока – 2» было объявлено 10 сентября. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что госкорпорация планирует запустить топливо по магистрали в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить около 5,6 миллиарда кубометров.

Ранее в Кремле сообщили, что запуск «Северного потока – 2» идет своим чередом, однако конкретные сроки начала работы называть не стали. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможны «оперативные и менее оперативные» сценарии.

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