Тиньков заплатил США почти полмиллиарда долларов

Бизнесмен Олег Тиньков, обвиняемый в США в предоставлении ложных сведений в налоговую инспекцию, заплатил в рамках мирового соглашения почти полмиллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на документы в судебной базе.

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"Получены средства в размере 448,96 млн долларов от Олега Тинькова", - приводит агентство выдержку из документов.

Агентство напомнило, что в соответствии с достигнутым мировым соглашением, Тиньков в рамках сделки должен был выплатить средства до назначенного на 29 октября заседания суда, где бизнесмену планируется вынести приговор.

В свою очередь прокуратура в рамках сделки обещала не требовать для Тинькова тюремного срока. Тинькову будет засчитан тот срок, на который были ограничены его права. Ведомство попросит суд освободить российского предпринимателя под надзор на год. Тиньков также может заплатить дополнительный штраф в размере 250 тысяч долларов.