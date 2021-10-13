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Тиньков заплатил США почти полмиллиарда долларов

Елена Прошина
1 час назад

Бизнесмен Олег Тиньков, обвиняемый в США в предоставлении ложных сведений в налоговую инспекцию, заплатил в рамках мирового соглашения почти полмиллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на документы в судебной базе.

Тиньков заплатил США почти полмиллиарда долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Получены средства в размере 448,96 млн долларов от Олега Тинькова", - приводит агентство выдержку из документов.

Агентство напомнило, что в соответствии с достигнутым мировым соглашением, Тиньков в рамках сделки должен был выплатить средства до назначенного на 29 октября заседания суда, где бизнесмену планируется вынести приговор.

В свою очередь прокуратура в рамках сделки обещала не требовать для Тинькова тюремного срока. Тинькову будет засчитан тот срок, на который были ограничены его права. Ведомство попросит суд освободить российского предпринимателя под надзор на год. Тиньков также может заплатить дополнительный штраф в размере 250 тысяч долларов.

Правоохранители считают, что Тиньков однократно предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году. В феврале 2020 года он был арестован в Лондоне. Он оспаривал экстрадицию по медицинским показаниям, в связи с этим процессом его свобода была ограничена.

Компании,Олег Тиньков,Федеральная налоговая служба,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,
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