«Твое решение» - билайн запускает новый тариф-конструктор

Мобильный оператор билайн (компания «Вымпелком») запускает новый тариф «Твое решение», в котором абоненты смогут выбирать объемы минут и Гб, а также активировать дополнительные опции с учетом индивидуальных потребностей.

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Подключившись к тарифу «Твое решение», клиенты компании могут выбрать безлимитные мессенджеры, включенные в абонентскую плату по тарифу, и дополнительно подключить пакеты SMS, безлимитные звонки внутри сети билайн и безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы (в том числе отдельно на каждый сервис).

Кроме того, всем абонентам тарифа «Твое решение» доступен сервис «Билайн ТВ» с не менее 20 популярными ТВ-каналами, а также премьерами голливудских и российских фильмов в партнерской подписке. Смотреть ТВ и кино можно как на смартфонах, так и на планшетах, компьютерах или умных телевизорах.

К концу первого месяца пользования новым тарифом для каждого абонента формируется персональное предложение конфигурации тарифа, основанное на оценке его потребностей.

Абонент, подключивший тариф «Твое решение», может в любое время изменить пакет минут и ГБ в пределах доступных комбинаций, а также выбрать и поменять набор дополнительных опций. Важно понимать, что это повлечет за собой изменение размера абонентской платы и запустит новый расчетный период.

«Новый тариф-конструктор билайна дает полную прозрачность списаний и исключает какое-либо навязывание услуг. Богатый выбор дополнительных опций делает «Твое решение» одним из самых кастомизируемых тарифных предложений на рынке», - говорит исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна Светлана Кирсанова.