На международном энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» прошла сессия «Российская энергосистема и климатическая повестка: эволюция или революция», организованная при поддержке Сбера. Участники, среди которых были руководители крупнейших энергетических холдингов страны, представители Министерства энергетики, Министерства экономического развития, Ассоциации развития возобновляемой энергетики, обсудили перспективы трансформации энергопотребления, оценили риски и возможности государства и бизнес-структур в процессе зелёного развития. От Сбера в сессии приняла участие вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова.

Как отметила Ольга Харламова, энергопереход сопряжен с большими капиталовложениями, вследствие чего он маловероятен без участия банковской сферы. Сбер, в частности, рассматривает финансирование зеленых проектов, как одно из приоритетных направлений бизнеса, и предлагает участникам рынка, соответствующим ESG-принципам, льготное финансирование: пониженную ставку, более гибкий подход к объему участия собственными средствами инициаторов в финансировании проектов и т. д.

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При этом было отмечено, что сегодня крайне важна и необходима поддержка регулятора в вопросе финансирования «зеленых» проектов. Весь инструментарий банком сейчас разрабатывается самостоятельно, а льготные условия становятся возможными только за счет самого банка. Спикер банка выразила надежду, что в ближайшей перспективе мы увидим более активное участие регулятора и государства, так как все наработанные механизмы в арсенале уже есть — их необходимо только применить.

Банки, активно внедряющие ESG-принципы в свои бизнес-модели, при системных мерах государственной поддержки могут стать катализаторами “озеленения” российской экономики. Наш банк, как крупнейший финансовый институт страны, заинтересован в развитии бизнеса и страны и должен быть проводником финансирования для зелёной трансформации

Ольга Харламова