В ЕК признали выполнение контрактов «Газпромом»

Россия не занимается манипулированием ценами на газовом рынке, поскольку «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС. Об этом в интервью BTV заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что нет причин считать, что Россия оказывает давление на газовый рынок. Однако, по его словам, существует огромный спрос на газ на мировом рынке.