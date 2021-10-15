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В ЕК признали выполнение контрактов «Газпромом»

BFM.RUиещё 3
6 часов назад

Россия не занимается манипулированием ценами на газовом рынке, поскольку «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС. Об этом в интервью BTV заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, передает ТАСС.

В ЕК признали выполнение контрактов «Газпромом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что нет причин считать, что Россия оказывает давление на газовый рынок. Однако, по его словам, существует огромный спрос на газ на мировом рынке.

Тиммерманс также добавил, что лицензирование газопровода «Северный поток — 2» полностью зависит от Берлина. Власти Германии заинтересованы в безопасной эксплуатации газопровода.

Компании,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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