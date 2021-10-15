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IKEA предупредила о затяжном дефиците товаров

Лера Букина
1 час назад

Генеральный директор Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг предупредил о дефиците товаров вплоть до конца августа 2022 года из-за кризиса в цепочках поставок, передает Bloomberg.

IKEA предупредила о затяжном дефиците товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, нарушение логистических цепочек по всему миру возникло из-за нехватки транспортных контейнеров и загруженности портов. Это создает сложности в работе розничной торговли во многих странах. Шведский концерн вынужден сосредоточиться на производстве только самых популярных товаров, пояснил Абрахамссон Ринг.

«Самая большая проблема заключается в доставке продукции из Китая, где возможности сейчас очень ограничены», — заявил он.

Из-за резкого скачка цен на транспортировку и сырье в последние полгода затраты производителя увеличились. Компания постарается покрыть их самостоятельно, чтобы не не перекладывать на клиентов.

Россиянам посоветовали закупиться впрок к Новому году

«Мы хотим сделать IKEA еще более доступной», — подчеркнул Абрахамссон Ринг.

Бренд намерен получить наибольшую долю доходов от дешевых категорий товаров.

Ранее представители сразу нескольких компаний в России сообщили о нехватке некоторых популярных смартфонов. В частности, отмечается дефицит некоторых моделей Apple, Samsung и Xiaomi.
Компании,Ikea,Apple,Bloomberg,
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