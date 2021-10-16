Россия захотела втрое поднять цену на газ для Сербии

«Газпром» собирается с января 2022 года повысить стоимость газа для Сербии в три раза. Сейчас Белград закупает топливо у России по $270 за 1000 кубометров — в четыре с половиной раза дешевле, чем на главном европейском хабе TTF. Сербский президент Александр Вучич заявил, что платить по $790 его страна не сможет. Поэтому на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным 25 ноября он будет просить сохранить нынешнюю цену.

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Вучич напомнил, что до конца 2021 года Сербия будет закупать у России газ по цене $270 за 1000 кубометров. При этом если сейчас Белград расходует 6,5 млн кубометров топлива ежедневно, то зимой потребление возрастёт до 11,5 млн кубометров. По словам президента, в сербских газохранилищах сейчас находится 268 млн кубометров газа, а нужно на 100–120 млн кубометров больше.

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«Нам предложили, чтобы цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле. <…> Тогда бы цена была $790 за 1000 кубометров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это? <...> Поэтому так важна моя встреча с Путиным 25 ноября», — отметил Вучич.

Белград хочет, чтобы цена на газ на 70% рассчитывалась по нефтяной формуле и на 30% — по биржевой стоимости. В таком случае Сербия будет покупать газ за $510. Но, по словам Вучича, даже по такой цене страна не сможет оплачивать топливо.

9 октября президент Сербии попросил российский «Газпром» сохранить для страны предельно низкую цену на газ — $270 за 1000 кубометров. По словам Вучича, глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер Юрий Борисов во время визита в Белград обещали, что поговорят с Путиным и сделают так, чтобы у Сербии была «самая лучшая цена» на газ.

Россия — единственный поставщик природного газа в Сербию. До 2021 года республика получала около 2 млрд кубометров топлива через Украину и Венгрию. 1 января 402-километровый сербский участок подключили к «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока»). Через трубу страна будет получать около 4 млрд кубометров, что полностью покроет её потребности в газе.