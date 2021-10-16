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Украина пожаловалась на резкое сокращение прокачки газа из России

Секрет Фирмы
1 час назад

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Россия с начала 2021 года сократила объём прокачки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в два раза. Если в январе «Газпром» прокачивал через неё 180 млн кубометров топлива в сутки, то в октябре транзит упал до 80 млн кубов. Киев утверждает, что Москва занижает объёмы прокачки сырья себе же в ущерб, чтобы продолжать «энергетический шантаж».

Украина пожаловалась на сокращение прокачки газа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Витренко, в 2020 году Россия забронировала для транзита через Украину 65 млрд кубометров газа, в 2021-м — уже 40.

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«А если мы посмотрим даже на суточные объёмы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 млн в сутки, сейчас я смотрю — вот, меньше 100, приблизительно 80», — заявил руководитель «Нафтогаза» в эфире телеканала «Украина 24»

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия сокращает поставки по украинской трубе себе в ущерб. По его словам, при прописанном в контракте обязательстве прокачивать через Украину 109 млн кубометров газа в сутки, Россия транспортирует лишь 85,9 млн кубометров, хотя платит как за 109 млн.

«То есть РФ фактически несёт убытки. И всё ради энергетического шантажа», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Может лопнуть

6 октября президент России Владимир Путин заявил, что прокачку российского газа через ГТС Украины можно увеличить, но это опасно. По словам главы государства, украинская труба давно не ремонтировалась и в любой момент «может лопнуть». Поэтому «Газпрому» выгоднее и безопаснее прокачивать сырьё по новым трубопроводам — «Турецкому потоку» и «Северному потоку — 2».

В то же время Путин считает, что, несмотря на все выгоды от прокачки газа по альтернативным газопроводам, «Газпром» должен выполнять свои контрактные обязательства перед Украиной.

Президент напомнил, что за девять месяцев 2021 года холдинг увеличил поставки газа через украинскую трубу более чем на 8%. По его словам, Россия превысит свои контрактные обязательства по экспорту топлива через ГТС Украины. Дальше увеличивать объёмы Москва не будет.

Компании,Сергей Макогон,Юрий Витренко,Владимир Путин,Нафтогаз,Газпром,
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