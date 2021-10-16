Украина пожаловалась на сокращение прокачки газа из России

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Россия с начала 2021 года сократила объём прокачки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в два раза. Если в январе «Газпром» прокачивал через неё 180 млн кубометров топлива в сутки, то в октябре транзит упал до 80 млн кубов. Киев утверждает, что Москва занижает объёмы прокачки сырья себе же в ущерб, чтобы продолжать «энергетический шантаж».

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Как отметил Витренко, в 2020 году Россия забронировала для транзита через Украину 65 млрд кубометров газа, в 2021-м — уже 40.

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«А если мы посмотрим даже на суточные объёмы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 млн в сутки, сейчас я смотрю — вот, меньше 100, приблизительно 80», — заявил руководитель «Нафтогаза» в эфире телеканала «Украина 24»

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия сокращает поставки по украинской трубе себе в ущерб. По его словам, при прописанном в контракте обязательстве прокачивать через Украину 109 млн кубометров газа в сутки, Россия транспортирует лишь 85,9 млн кубометров, хотя платит как за 109 млн.

«То есть РФ фактически несёт убытки. И всё ради энергетического шантажа», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Может лопнуть

6 октября президент России Владимир Путин заявил, что прокачку российского газа через ГТС Украины можно увеличить, но это опасно. По словам главы государства, украинская труба давно не ремонтировалась и в любой момент «может лопнуть». Поэтому «Газпрому» выгоднее и безопаснее прокачивать сырьё по новым трубопроводам — «Турецкому потоку» и «Северному потоку — 2».

В то же время Путин считает, что, несмотря на все выгоды от прокачки газа по альтернативным газопроводам, «Газпром» должен выполнять свои контрактные обязательства перед Украиной.