Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.17EUR 82.46BRENT 85.78
Войти в почту

«Газпром» отказался поставлять больше газа через Украину

Lenta.ru
33 минуты назад

Аукцион на дополнительные поставки российского газа по украинской газотранспортной системе в Европу не состоялся. «Газпром» отказался увеличивать прокачку газа в этом направлении, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP, на которые ссылается РИА Новости.

Украина предлагала забронировать на ноябрь «твердые» поставки 9,8 миллиона кубометров в сутки. Но российская компания предпочла сохранить объем, рассчитываемый из параметра 40 миллиардов кубометров в год, что прописан в контракте.

При этом в реальности ежесуточный объем прокачки в октябре меньше, чем следует из контракта — через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в сутки проходит не 109 миллионов кубометров, а 85-89 миллионов кубометров. Такая ситуация сложилась с 1 октября, после начала поставок газа в Венгрию через «Турецкий поток», что связано с новым контрактом.

В Польше рассказали о наказании для «Газпрома» из-за энергокризиса

С начала года «Газпром» регулярно приобретал дополнительные гарантированные мощности, однако отказывался от покупки негарантированных. В сентябре компания не стала покупать даже гарантированные, что спровоцировало резкий рост цен на спотовых площадках.

Такая политика привела к обвинениям в адрес российской компании. Европейские и украинские политики, а также ряд экспертов полагают, что «Газпром» искусственно создает дефицит газа на рынке, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

В свою очередь российские власти отказываются признавать свою причастность к ситуации, указывая на недальновидную политику европейских властей. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заметил, что Россия не может увеличить поставки, потому что не имеет контрактов. По его словам, в ЕС предпочитали надеяться на «невидимую руку рынка», а она подвела.

Ранее сегодня стало известно, что первая нитка газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом, пусконаладочные работы на второй продолжаются. Начало поставок по этому маршруту зависит от решения европейских регуляторов. В России не исключают, что процесс сертификации может затянуться до следующего года.
Компании,Видео,Александр Новак,Газпром,ЕС,РИА Новости,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители