Эксперт объяснил решение "Газпрома" по прокачке газа через Украину

"У них есть контракт до 2024 года, они получают по нему деньги. Объем там 40 млрд кубометров в год. Если бы заключили этот дополнительный контракт на 9,8 млрд, то по нему тариф за кубометр был бы выше, чем по основному контракту, и Украина получила бы больше денег с этого договора", - говорит Сергей Пикин.