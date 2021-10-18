Эксперт объяснил решение "Газпрома" по прокачке газа через Украину

Отказ "Газпрома" от увеличения объема прокачки газа через Украину связан с тем, что компания ждет запуска "Северного потока-2". Таким мнением с "Рамблером" поделился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
"Газпром" выполняет свои контрактные обязательства. Компания ожидает запуска "Северного потока-2", и в этих условиях у нее нет повода закупать дополнительные мощности прокачки через Украину", - сообщил Сергей Пикин.
Пикин добавил, что поставки в Венгрию, Сербию и, в перспективе, Молдавию, шедшие раньше через Украину, сейчас также будут обслуживаться силами газопроводов, интегрированных в "Турецкий поток".
"Газпром" перевел сейчас контракт на поставку газа в Венгрию с украинского направления на "Турецкий поток" и "Балканский поток". Поэтому потребность в трубе через Украину снизилась", - комментирует Сергей Пикин.
Тем не менее, эксперт подчеркнул, что "Газпром" сейчас стабильно выполняет все обязательства по договору с Украиной, однако дополнительные объемы скорее интересны Киеву, поскольку позволили бы ему получить дополнительную прибыль.
"У них есть контракт до 2024 года, они получают по нему деньги. Объем там 40 млрд кубометров в год. Если бы заключили этот дополнительный контракт на 9,8 млрд, то по нему тариф за кубометр был бы выше, чем по основному контракту, и Украина получила бы больше денег с этого договора", - говорит Сергей Пикин.
"Газпром" отказался от покупки дополнительного объема поставки российского газа по украинской газотранспортной системе в Европу. Согласно данным венгерской торговой площадки RBP, аукцион по этому поводу просто не состоялся.