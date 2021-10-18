В Киеве обвинили Россию в шантаже Европы

Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон обвинил Россию в шантаже Европы. Таким образом он отреагировал на отказ «Газпрома» бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на ноябрь.

Макогон отметил, что рынки отреагировали на отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей для транзита повышением цен на 12%. По его словам, если российская корпорация и дальше не будет бронировать дополнительные мощности и продолжит недоиспользовать уже забронированные, то объем недопоставленного газа в ЕС составит более 5 млрд кубометров до конца отопительного сезона 2021-2022 годов и почти 2,3 млрд кубометров до конца 2021 года.

Макогон сообщил, что с 1 октября транзит газа сократился примерно на 24-25 млн кубометров в сутки до 86 млн кубометров в сутки при зарезервированной и оплаченной мощности в 109 млн кубометров в сутки.

По его словам, тенденция к сокращению транзита наблюдается вопреки заявлениям российских властей о желании увеличить поставки газа в Европу.

«Заявления «Газпрома» о заполнении газом первой ветки «Северного потока-2» - прямой намек на то, что Европа может получить дополнительные объемы только через «Северный поток – 2». Шантаж продолжается», - написал Макогон в Facebook.