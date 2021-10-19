Суд признал незаконным действие ЦБ против одного из банков

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Суд признал незаконным отзыв лицензии у банка впервые с 2015 года

Ura.Ru
3 часа назад

Суд признал незаконным отзыв лицензии Центробанка у банка «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК). В последний раз подобный случай был в 2015 году, сообщили юрист, партнер компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

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Фото: ТАССТАСС

«Во-первых, решения ЦБ, в том числе об отзыве лицензии, редко обжалуются, а во-вторых, суды нечасто выносят судебные акты в пользу кредитных организаций, признавая приказы ЦБ недействительными. Последний подобный случай был в 2015 году», — цитирует «Коммерсант» Игоря Дубова.

Центробанк принял решение об отзыве лицензии у ЮМК в середине марта из-за нарушений требований антиотмывочного законодательства. Также банк обслуживал интересы «собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля», считает ЦБ.

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Ранее Банк России отобрал лицензию у некоммерческой кредитной организации «Финчер». Причиной стало заявление организации о собственной ликвидации. Организация была на 350-й строчке рейтинга ЦБ.

Компании,Игорь Дубов,Южная многоотраслевая корпорация,Центральный банк России,
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