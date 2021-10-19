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У Илона Маска попросили шесть миллиардов долларов на борьбу с голодом

Lenta.ruиещё 1
19 минут назад

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил у главы Tesla и SpaceX Илона Маска шесть миллиардов долларов на борьбу с угрозой голода и его последствиями. Он обратился к предпринимателю через Twitter.

ООН попросила у Илона Маска шесть миллиардов долларов на борьбу с голодом
Фото: ReutersReuters

Бизли отметил, что 42 миллиона человек в этом году оказались на грани голода.

«Голод, дестабилизация ситуации в странах и массовая миграция ждут нас, если мы не ответим. Илон Маск, вы только за вчерашний день заработали шесть миллиардов долларов — это именно та сумма, которая нам нужна, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!», — написал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса загнала более 100 миллионов человек в нищету и оставила более четырех миллиардов человек практически без социальной поддержки, здравоохранения или защиты доходов.

По его мнению, между богатыми и бедными странами наблюдается огромное неравенство. Генсек ООН осудил отсутствие глобальной солидарности, из-за чего страдают люди, живущие в регионах, затронутых конфликтами, и в бедных странах.

Ранее в ООН сообщили о надвигающемся голоде в Афганистане. Представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке считает, что для борьбы с надвигающимся на население Афганистана голодом международное сообщество должно собрать 600 миллионов долларов.

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