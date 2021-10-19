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Россия объяснила отсутствие поставок газа в Европу

Lenta.ru
46 минут назад

Россия не поставляет в Европу больше газа из-за отсутствия заявок покупателей, заявил постоянный представитель страны при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов, передает РИА Новости.

Россия объяснила отсутствие поставок газа в Европу
Фото: Василий Дерюгин / КоммерсантъВасилий Дерюгин / Коммерсантъ

«Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому же “Газпрому”, обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны конкретные покупатели, которые предоставили бы определенные заявки по соответствующим ценам», — заявил Чижов.

Постпред объяснил отсутствие новых заявок высоким уровнем цен на газ. Причиной подорожания топлива Чижов назвал просчеты европейских политиков.

Чижов также заявил, что Москва не имеет прямого отношения к энергетическому кризису в Европе. Обвинители России не пытаются найти настоящие причины кризиса, сказал постпред.

В сентябре газовые цены на европейских рынках начали расти из-за дефицита угля и сжиженного природного газа (СПГ). Последний раз исторический максимум стоимости газа в Европе был установлен 6 октября, когда фьючерсы торговались почти по 2000 долларов за тысячу кубометров.

В тот же день президент России Владимир Путин по итогам совещания по энергетике заявил, что Москва готова поставлять больше газа в Европу для стабилизации цен. После слов главы государства цены на газ в Европе снизились. По состоянию на 17:51 мск 19 октября ноябрьские фьючерсы торговались по 1145 долларов.

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