Россия объяснила отсутствие поставок газа в Европу

«Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому же “Газпрому”, обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны конкретные покупатели, которые предоставили бы определенные заявки по соответствующим ценам», — заявил Чижов.