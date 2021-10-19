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Аналитики Morgan Stanley предрекли Илону Маску звание первого триллионера

Говорит Москва
2 часа назад

Достичь этого ему поможет не компания Tesla, а ракета-носитель Starship от SpaceX.

Илону Маску предрекли звание первого триллионера
Фото: ReutersReuters

«Развитие технологий способно изменить ожидания инвесторов в отношении космической отрасли. Как сказал один клиент: «говорить о космосе до Starship — всё равно, что говорить об интернете до Google», — отметил специалист американского финансового конгломерата Адам Джонас.

Starship — многоразовая ракета-носитель, которая предназначена для перевозки людей и грузов на околоземную орбиту, на Марс и Луну. Кроме того, она может доставлять спутники. SpaceX тестирует прототипы на заводе на юге Техаса, а также провела несколько испытательных полётов. Компания планирует в 2023 году организовать первый частный полёт на спутник Земли, пишет РБК.

По данным Forbes на сегодняя, Илон Маск — самый богатый человек мира с состоянием в $222,1 млрд.

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