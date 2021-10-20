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Объем госзакупок на электронных площадках России вырос за девять месяцев на 7%

ТАСС
12 часов назад

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Объем государственных и муниципальных закупок, размещенных на всех российских электронных торговых площадках за девять месяцев текущего года, составил 6,94 трлн рублей, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщается в материалах, которые предоставила ТАСС площадка "Росэлторг".

"Всего в период с января по сентябрь на электронных площадках России было осуществлено 1,59 млн государственных и муниципальных закупок, регулируемых Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Суммарный объем начальной максимальной цены контракта (НМЦК) этих закупок составил 6,94 трлн рублей. Для сравнения, за девять месяцев прошлого года объем составлял 6,46 трлн рублей", - отмечается в материалах.

На "Росэлторг" приходится наибольшее количество всех закупок - 27,8% (1,93 трлн рублей). В топ-3 также входят "РТС-тендер" (1,88 трлн рублей) и "Сбербанк-АСТ" (1,24 трлн рублей).

По корпоративным закупкам, которые регулируются Федеральным законом № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за девять месяцев на всех российских площадках было опубликовано 542 тыс. лотов на сумму 6,4 трлн рублей. За аналогичный период прошлого года - 483 тыс. на 5,67 трлн рублей, уточняется в материалах.

Компании,ИТАР-ТАСС,
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