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США захотели наказать «Газпром» за нарушение санкций

Лера Букина
1 час назад

США хотят привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций. Об этом на слушаниях в Конгрессе сообщил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо. Телеканал CNBC вел трансляцию.

США захотели наказать «Газпром» за нарушение санкций
Фото: ТАССТАСС

«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», — подчеркнул Адейемо, отвечая на претензию сенаторов относительно отказа США от санкций против российского газопровода «Северный поток-2».

Адейемо не уточнил, о каких именно нарушениях идет речь. На вопросы сенатора-республиканца Патрика Туми Адейемо не ответил. Тот, в частности, поинтересовался, по какой причине власти не вводят ограничения против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG.

На прошлой неделе источники Politico сообщили о том, что Белый дом не намерен вводить санкции против «Севпотока-2». По их словам, позиция администрации США не изменилась даже из-за трудностей, возникших из-за противоречий с сенатором Тедом Крузом. По данным издания, тот затягивает с утверждением кандидатов на должности в Госдепартаменте и Минфине США, чтобы оказать давление на Вашингтон в вопросе новых ограничений против газопровода.

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18 октября стало известно о том, что первая нитка «Северного потока-2» заполнена техническим газом. О завершении строительства газопровода было объявлено 10 сентября.

Накануне постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что немецкий регулятор должен принять решение по сертификации «Северного потока-2» до 8 января. Если немецкий регулятор примет решение о сертификации раньше указанного срока, это «будет лучше для конечных потребителей», добавил он.

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