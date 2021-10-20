Компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил руководитель компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur («Бундеснетцагентур», Федеральное сетевое агентство — прим. ТАСС) на участие в процедуре сертификации Nord Stream — 2 AG — оператора «Северного потока — 2», — написал Макогон.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» назвал заявления России об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году манипуляциями и напомнил, что «Газпром» трижды снижал транзит в этом году.

Макогон отметил, что в первые раз «Газпром», 1 января прошлого года, уменьшил транзит газа с 186 млн кубометров в сутки до 124 млн кубометров, в дальнейшем до 109 млн кубометров и 86 млн кубометров, «хотя платит за 109 млн кубометров».