Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.45
Войти в почту

Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока – 2»

Газета.Ru
30 минут назад

Компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил руководитель компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока – 2»
Фото: Газпром «Северный поток - 2»Газпром «Северный поток - 2»

«Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur («Бундеснетцагентур», Федеральное сетевое агентство — прим. ТАСС) на участие в процедуре сертификации Nord Stream — 2 AG — оператора «Северного потока — 2», — написал Макогон.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» назвал заявления России об увеличении транзита газа через Украину в 2021 году манипуляциями и напомнил, что «Газпром» трижды снижал транзит в этом году.

Макогон отметил, что в первые раз «Газпром», 1 января прошлого года, уменьшил транзит газа с 186 млн кубометров в сутки до 124 млн кубометров, в дальнейшем до 109 млн кубометров и 86 млн кубометров, «хотя платит за 109 млн кубометров».

По его словам, в настоящее время газ транспортируется гораздо в меньших количествах, чем установлено по контракту.

Компании,Газпром,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители