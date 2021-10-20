Сечин обсудил с послом Италии проект "Восток ойл"

Сотрудничество "Роснефти" и итальянских компаний обсуждалось на встрече главного исполнительного директора компании Игоря Сечина и итальянского посла в России Джорджо Стараче в Москве. Об этом сообщается на странице итальянского посольства в Facebook .

"В ходе продолжительной беседы обсуждалось состояние сотрудничества между итальянскими компаниями и "Роснефтью", а также основные возможности, предоставляемые проектами, которые будут реализованы в ближайшем будущем. Особое внимание было уделено возможностям, связанным с мегапроектом "Восток ойл" - крупнейшей инвестицией в сфере энергетики, которая будет реализована в РФ в ближайшие 10 лет", - говорится в сообщении.

"Роснефть" много лет сотрудничает с итальянской Eni в нескольких проектах. В частности, обе компании участвуют в египетском проекте Зохр, где Eni принадлежит 50%, а российской компании - 30%. Также компании совместно проводили сейсморазведку на шельфе Мозамбика.

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн т в год уже в начале следующего десятилетия. В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойла" швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд. А в октябре была закрыта сделка продаже 5% акций в проекте "Восток ойл" консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime.