Эксперты: средний чек за парковку в России в 2021 году вырос на 19%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Средний чек за парковку в РФ в 2021 году вырос на 19% по сравнению с показателем за 2020 год и составил 225 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков ЮMoney (входит в экосистему Сбера), которые изучили платежи картами ЮMoney и через приложение сервиса с января по сентябрь 2020 и 2021 годов.

"Средний чек за парковку в этом году стал на 19% больше, чем в прошлом, и составил 225 рублей. Средний оборот на одного пользователя вырос на 38%, до 570 рублей", - считают эксперты.

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Аналитики ЮMoney предположили, что рост этих показателей связан с тем, что в 2020 году многие автолюбители работали удаленно и пользовались платными парковками значительно меньше, чем в этом году. Согласно их данным, средний платеж за нарушение ПДД за год не изменился и составил 511 рублей, но штрафы стали платить чаще. Средний оборот на одного пользователя в месяц в этой категории вырос на 8,2% и составил 1004 рубля, сообщается в исследовании ЮMoney.

Средний чек на бензин в 2021 году в России вырос примерно на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 1170 рублей. Среднемесячный оборот на одного пользователя увеличился на 13,8%, до 2 тыс. 772 рублей. За техническое обслуживание и ремонт авто россияне в этом году отдают в среднем по 4495 рублей - это на 10% больше, чем в 2020 году. В этой категории средний оборот на одного пользователя в месяц вырос за год на 24%, до 10 тыс. 340 рублей.