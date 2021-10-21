На Украине решили отказаться от импорта газа

В «Нафтогаз Украины» заявили, что «незалежная» сможет полностью отказаться от импорта газа в течение пяти лет.
«Этой цели мы можем достичь в течение 5 лет. Успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них - наращивание добычи газа. Мы имеем потенциал и примеры, Которые вдохновляют», - сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Он также добавил, что важным направление для страны является увеличение производства биогаза.
«Есть огромный потенциал для производства биогаза, Украина - самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что тоже важно для производства биогаза», - отметит Витренко.
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что в Болгарии посмеялись над планами Украины относительно «Северного потока-2».