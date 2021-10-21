На Украине решили отказаться от импорта газа

«Есть огромный потенциал для производства биогаза, Украина - самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что тоже важно для производства биогаза», - отметит Витренко.