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На Украине хотят отказаться от импорта газа через пять лет

Свободная прессаиещё 1
40 минут назад

В «Нафтогаз Украины» заявили, что «незалежная» сможет полностью отказаться от импорта газа в течение пяти лет.

На Украине решили отказаться от импорта газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этой цели мы можем достичь в течение 5 лет. Успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них - наращивание добычи газа. Мы имеем потенциал и примеры, Которые вдохновляют», - сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Он также добавил, что важным направление для страны является увеличение производства биогаза.

«Есть огромный потенциал для производства биогаза, Украина - самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что тоже важно для производства биогаза», - отметит Витренко.

Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что в Болгарии посмеялись над планами Украины относительно «Северного потока-2».

Компании,Юрий Витренко,Нафтогаз,
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