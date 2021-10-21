Назван самый дорогой в мире бренд

На первом месте в рейтинге топ-100 самых дорогих брендов мира оказалась корпорация Apple, рейтинг составила компания Interbrand.

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Стоимость Apple за год выросла на 26 процентов (до 408,3 миллиарда долларов). Второе и третье место досталось компаниям Amazon (рост на 24 процента, до 249,3 миллиарда долларов) и Microsoft (на 27 процентов, до 210,2 миллиарда). В пятерку также попали Google и Samsung.

Общая стоимость 100 брендов рейтинга взлетела за год на 15 процентов, до 2,3 триллиона долларов. При этом на первые три места приходится 33 процента стоимости всех входящих в рейтинг компаний. В среднем стоимость бренда увеличилась за год на десять процентов.

Наиболее значительный рост показали технологические компании (плюс 26 процентов). Самым быстрорастущим брендом оказался Tesla, поднявшись с 40-го на 14-е место. Самую плохую динамику показали производитель фотоаппаратов Canon (минус 14 процентов) и сеть одежды Zara (минус девять процентов).