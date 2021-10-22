Сбер вновь вошёл в топ-3 крупнейших эквайеров планеты

Сбер второй год подряд вошёл в тройку лидеров в рейтинге крупнейших торговых эквайеров мира The Nilson Report. По итогам 2020 года банк обработал 30,3 млрд транзакций. Годом ранее этот показатель составлял 20,6 млрд (3-е место), в 2018 году — 14,4 млрд (5-е место).

Общее количество транзакций, обработанных всеми участниками, за год выросло на 2,8%, при этом Сбер продемонстрировал значительно более существенный рост — на 47%. В результате доля банка в общем количестве транзакций участников рейтинга увеличилась с 6 до 8,6%.

По итогам 2020 года Сбер укрепился в тройке лидеров мирового эквайринга. Рейтинг The Nilson Report вновь показал, что мы движемся в правильном направлении и наращиваем свои эквайринговые мощности быстрее, чем конкуренты. Наша главная задача — обеспечивать безопасный и надёжный эквайринг для миллионов наших клиентов, внося свой вклад в развитие мировой безналичной среды

Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка