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Сбер вновь вошёл в топ-3 крупнейших эквайеров планеты

SberPress
2 часа назад

Сбер второй год подряд вошёл в тройку лидеров в рейтинге крупнейших торговых эквайеров мира The Nilson Report. По итогам 2020 года банк обработал 30,3 млрд транзакций. Годом ранее этот показатель составлял 20,6 млрд (3-е место), в 2018 году — 14,4 млрд (5-е место).

Общее количество транзакций, обработанных всеми участниками, за год выросло на 2,8%, при этом Сбер продемонстрировал значительно более существенный рост — на 47%. В результате доля банка в общем количестве транзакций участников рейтинга увеличилась с 6 до 8,6%.

По итогам 2020 года Сбер укрепился в тройке лидеров мирового эквайринга. Рейтинг The Nilson Report вновь показал, что мы движемся в правильном направлении и наращиваем свои эквайринговые мощности быстрее, чем конкуренты. Наша главная задача — обеспечивать безопасный и надёжный эквайринг для миллионов наших клиентов, внося свой вклад в развитие мировой безналичной среды

Дмитрий Малых

Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка

The Nilson Report осуществляет исследования в индустрии банковских карт и платежей на глобальном уровне. Компания издаёт одноимённый журнал, признанный игроками рынка. В прошлом году Сбер также занял 3-е место в аналогичном рейтинге, а в этом году в очередной раз был признан крупнейшим эквайером Европы.

Компании,Дмитрий Малых,Сбербанк России,
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