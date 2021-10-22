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«Газпром» рассказал о надежности поставок газа потребителям

Lenta.ru
26 минут назад

В «Газпроме» заявили, что ставят себе целью обеспечивать надежность поставок газа потребителям как в России, так и за рубежом, а также, как и прежде, успешно исполнять свои контрактные обязательства даже в условиях повышенного спроса. Об этом компания сообщила по итогам заседания правления, ее заявление приводит РИА Новости.

«Газпром» рассказал о надежности поставок газа потребителям
Фото: ReutersReuters

«Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям. В условиях текущего устойчиво высокого спроса на газ "Газпром", как и прежде, выполняет контрактные обязательства», — рассказали в компании.

Ранее стало известно, что Украина предложила «Газпрому» 50-процентную скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубометров в день, заявил президент страны Владимир Зеленский. При этом глава украинского государства подчеркнул, что возможности предлагаются всем странам, которые потенциально могут прокачивать газ через страну.

Компании,Владимир Зеленский,Газпром,
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