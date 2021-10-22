«Газпром» рассказал о надежности поставок газа потребителям

В «Газпроме» заявили, что ставят себе целью обеспечивать надежность поставок газа потребителям как в России, так и за рубежом, а также, как и прежде, успешно исполнять свои контрактные обязательства даже в условиях повышенного спроса. Об этом компания сообщила по итогам заседания правления, ее заявление приводит РИА Новости.