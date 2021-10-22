«Газпром» согласовал с Монголией прокладку газопровода в Китай

Корпорация «Газпром» и правительство Монголии определили схему прокладки газопровода «Союз Восток», который протянется в Китай, об этом говорится в Telegram-канале компании.

В пятницу, 22 октября, представители энергетической компании и монгольского правительства обсудили разработку проекта нового газопровода. Он должен пройти через Монголию в Китай. Россия будет поставлять по газопроводу голубое топливо в КНР.

Схема ляжет в основу технико-экономического обоснования строительства газопровода.

«Правительством Монголии уже принят ряд мер господдержки проекта, а также принципиальное решение о резервировании земельных участков под размещение объектов газопровода», — говорится в сообщении.