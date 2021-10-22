Переговоры России и Молдавии по газу закончились безрезультатно

Представители «Газпрома» и молдавских властей не смогли добиться успехов на переговорах у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По информации журналистов, существуют риски полного прекращения поставок газа в эту страну.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике <...> закончились безрезультатно, — поделился информацией источник агентства.

По его словам, заключение нового контракта до 1 ноября «весьма сомнительно», а риски полного прекращения поставок высоки.

По сведениям ТАСС, российская сторона предложила «справедливую рыночную цену» и скидку в 25%, но молдавская делегация требовала установить цены на уровне в два раза ниже рыночного.

Компания «Молдовагаз» в октябре сообщила, что в стране не хватает газа из России. В связи с этим жителей попросили сократить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом газа.

Ранее стало известно, что из-за нехватки природного газа Молдавия просит Евросоюз о чрезвычайных поставках. Молдавские власти готовы пойти на экстренные меры из-за того, что поставки энергоресурса из России упали на треть.