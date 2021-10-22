Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 85.00
Войти в почту

Минпромторг предложил ввести QR-коды для непродуктовых магазинов

Елена Прошина
24 минуты назад

Минпромторг рекомендует региональным властям в нерабочие дни разрешить посещение непродовольственных магазинов и кафе по QR-кодам, пишет ТАСС со ссылкой на подписанное главой Минпромторга Денисом Мантуровым письмо региональным властям, копия которого есть в распоряжении агентства.

QR-коды захотели ввести для непродуктовых магазинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, непродовольственным магазинам, кафе, ресторанам и другим предприятиям общепита, а также предприятиям по оказанию бытовых услуг предлагается обслуживать посетителей по QR-кодам.

В торговых центрах арендаторы также могут продолжить работу, если смогут обеспечить свободный допуск в продовольственные магазины, общепит и другие торговые предприятия по QR-кодам, включая их проверку.

Кроме того, могут продолжить работу АЗС и газозаправочные. При соблюдении противоэпидемиологических мер магазины при них предлагается также не закрывать.

Операторы фуд-кортов могут обслуживать покупателей навынос, то есть не за столиками в зале фудкорта.

Как отмечается в письме, все организации, которые будут обслуживать клиентов по QR-кодам, должны идентифицировать посетителей по документу, удостоверяющему личность.

Регионам предлагается обсуждать все решения с бизнесом. В письме также отмечается, что предложения носят рекомендательный характер.

Компании,Денис Мантуров,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители