QR-коды захотели ввести для непродуктовых магазинов

Минпромторг рекомендует региональным властям в нерабочие дни разрешить посещение непродовольственных магазинов и кафе по QR-кодам, пишет ТАСС со ссылкой на подписанное главой Минпромторга Денисом Мантуровым письмо региональным властям, копия которого есть в распоряжении агентства.

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Так, непродовольственным магазинам, кафе, ресторанам и другим предприятиям общепита, а также предприятиям по оказанию бытовых услуг предлагается обслуживать посетителей по QR-кодам.

В торговых центрах арендаторы также могут продолжить работу, если смогут обеспечить свободный допуск в продовольственные магазины, общепит и другие торговые предприятия по QR-кодам, включая их проверку.

Кроме того, могут продолжить работу АЗС и газозаправочные. При соблюдении противоэпидемиологических мер магазины при них предлагается также не закрывать.

Операторы фуд-кортов могут обслуживать покупателей навынос, то есть не за столиками в зале фудкорта.

Как отмечается в письме, все организации, которые будут обслуживать клиентов по QR-кодам, должны идентифицировать посетителей по документу, удостоверяющему личность.