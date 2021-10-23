«Газпром» создаст рекордный резерв газа

«Газпром» закачает в российские подземные хранилища газа (ПХГ) рекордные объемы газа. Об этом говорится на сайте Публичного акционерного общества (ПАО) «Газпром».

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«В настоящее время „Газпром“ продолжает закачку газа в хранилища для восполнения отобранных объемов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,638 миллиард кубических метров (с учетом ПХГ на территории Беларуси и Армении — 73,824 миллиард кубических метров)», — говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.

Из российских ПХГ за 2020—2021 годы было поднято 60,6 миллиард кубических метров газа, что стало рекордным показателем для российской газовой отрасли.

По информации холдинга, на объектах добычи завершены ремонты 89 установок комплексной и предварительной подготовки газа. Кроме того, по словам «Газпрома», анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет показывает, что зимний период теперь включает весенний месяц март.