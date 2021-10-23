Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал нарушением Газовой директивы ЕС ожидаемую сертификацию «Северного потока — 2». Сообщение с его словами размещено на сайте компании «Оператор ГТС Украины».

«Мы как страна сделали все, что требовалось нормами ЕС - провели анбандлинг, у нас прозрачное тарифообразование, введено европейское энергетическое законодательство и сетевые кодексы. Следующий шаг - за ЕС, потому что прежде всего страдать от монополии Газпрома на транзит газа будет Европа», - считает Макогон.

По его словам, успешная сертификации газопровода «Северный поток — 2» продемонстрирует реальность соблюдения принципа энергетической солидарности ЕС. Он считает, что газопровод из России в Германию нарушает требования Газовой Директивы ЕС. Это выражается в том, что компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG полностью контролируется «Газпром». Последний, утверждает Макогон, занимает доминирующее положение на газовом рынке. Из-за этого невозможно обеспечить принцип независимости в транспортировке газа.