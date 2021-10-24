Треть российских бизнесменов не могут обойтись без кредитов

Согласно исследованию платформы Online-Ipoteka, каждый третий российский бизнесмен не может обойтись без кредита и обращается за ним в банк. При этом в итоге займы получает примерно половина из этих предпринимателей. Как правило, заёмные средства нужны коммерсантам на расширение бизнеса, рекламу, новое оборудование, транспорт и закупку сырья.

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«В 2021 году порядка 32% малых предприятий подавали заявку на бизнес-кредит. При этом около 23% данной группы респондентов получили отказ от кредитора, 32% не устроили предложенные условия, 45% получили ссуду. При этом около 63% из числа компаний, получивших кредит, привлекли средства под залог имеющейся недвижимости», — цитируют РИА «Новости» данные исследования.

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По данным экспертов, примерно половина заёмщиков тратят кредиты непосредственно на развитие бизнеса — увеличение точек присутствия, рекламу, новое оборудование, покупку сырья и транспорта. Около 18% берут кредиты для покрытия кассового разрыва, 21% — для увеличения оборотного капитала, порядка 14% — для покупки коммерческой недвижимости.

Самая частая причина (93%), вынуждающая компании отказываться от кредитов, — это максимальная сумма займа. Также бизнесменов не устраивают срок кредитования (84%), процентная ставка (70%), срок проведения кредитной сделки (более 30%).

«При этом 54% из числа получивших бизнес-кредит устраивает полученная сумма, 29% в целом довольны процентной ставкой, 17% — скоростью оформления кредитного договора. Среди группы респондентов, которых устраивают все параметры сделки, около 52% оформили кредит под залог недвижимости, остальные получили необеспеченный кредит или кредитную линию», — заключили авторы исследования.