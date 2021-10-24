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«Нафтогаз» предложил Европе себя вместо «Северного потока — 2»

Майк Габриелян
27 минут назад

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина может обеспечить транзит газа в Европу, по мощности аналогичный трубопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нафтогаз» предложил Европе себя вместо «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания готова организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубометров газа (в годовом измерении или примерно 151 миллионов кубометров в сутки», - сказал Витренко.

По его словам, это соответствует мощности нового российского газопровода. Стоимость такого транзита может быть ниже на 50% стоимости, предусмотренной в контракте с Москвой. «Нафтогаз» также готов обеспечить для европейских стран условия «не хуже, чем для Газпрома».

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать «Газпрому» скидку в размере 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год.

Цена на газ в Европе резко выросла в последние месяцы. В начале октября она достигла исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают рост с низкой заполненностью подземных хранилищ (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.

Ранее Молдавия пожаловалась на «Газпром» и попросила экстренной помощи у Евросоюза по газовому вопросу.

Компании,Юрий Витренко,Владимир Зеленский,Нафтогаз,Газпром,ЕС,
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