Власти Молдавии проведут ревизию долгов перед "Газпромом"

Кишинев проведет независимый аудит задолженностей перед "Газпромом" за поставки российского газа. Об этом заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну на пресс-конференции после визита в Москву.

Долг за газ у Молдавии начал накапливаться с 1994 года, в настоящее время, по подсчетам российской стороны, он составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочек - 709 миллионов долларов.