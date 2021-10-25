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Власти Молдавии проведут ревизию долгов перед "Газпромом"

Российская Газетаиещё 8
18 часов назад

Кишинев проведет независимый аудит задолженностей перед "Газпромом" за поставки российского газа. Об этом заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну на пресс-конференции после визита в Москву.

Долг за газ у Молдавии начал накапливаться с 1994 года, в настоящее время, по подсчетам российской стороны, он составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочек - 709 миллионов долларов.

Сейчас "Газпром" и Кишинев ведут переговоры о новых поставках газа. Состоялось обсуждение проблемы в Москве, на 27 октября намечена встреча Спыну с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.

Компании,Алексей Миллер,Газпром,
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